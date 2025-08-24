Сон забил 1-й гол в МЛС – в 3-м матче. У вингера 1+1 за «Лос-Анджелес»
Сон Хын Мин забил первый гол в МЛС.
Вингер «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Далласом» (1:1).
Всего в 3 играх МЛС на его счету 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».
В начале августа 33-летний южнокореец перешел в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма» за 26 млн долларов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
