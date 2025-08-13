  • Спортс
  • «Ванкувер в десятке самых комфортных городов мира, тут 200 000 немцев – Мюллер окажет такое же влияние, как Сон на Лос-Анджелес. Месси на ступень выше». Спортдиректор «Уайткэпс» о новичке
«Ванкувер в десятке самых комфортных городов мира, тут 200 000 немцев – Мюллер окажет такое же влияние, как Сон на Лос-Анджелес. Месси на ступень выше». Спортдиректор «Уайткэпс» о новичке

Спортдиректор «Ванкувера» прокомментировал подписание Томаса Мюллера.

«Это крупнейший трансфер в истории нашего клуба – с огромным отрывом. Интерес колоссальный, билеты на все оставшиеся матчи сезона будут раскуплены. В нашем магазине побит рекорд – еще никогда мы не продавали такого количества футболок в день объявления о сделке.

МЛС – это топовая лига второго эшелона. Тут есть все: поддержка, инфраструктура, защита игроков. Прибавьте к этому жизнь в Северной Америке – Ванкувер входит в десятку наиболее комфортных для проживания городов мира. У нас есть горы для катания на лыжах и пляжи, как в Калифорнии. Структура лиги – без вылета, только плей-офф – также снижает ежедневное давление, позволяя жить немного свободнее и получать удовольствие.

Сон Хын Мин пользуется такой же популярностью в Лос-Анджелесе благодаря южнокорейской общине. В Ванкувере проживает более 200 000 немцев – Томас окажет здесь такое же влияние, как Сон в Лос-Анджелесе, а Форсберг и Шупо-Мотинг – в Нью-Йорке. Месси, возможно, на ступень выше, но это также сильно зависит от географии и численности населения», – сказал Аксель Шустер.

«Ванкувер» объявил о трансфере Мюллера. 35-летний полузащитник ранее покинул «Баварию» свободным агентом

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
