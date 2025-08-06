«Тоттенхэм» объявил об уходе Сона в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС заплатил рекордные для лиги 26 млн долларов

«Тоттенхэм» сообщил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».

Футболист сборной Южной Кореи покидает клуб, за который провел 454 матча и забил 173 гола (пятое место в истории «шпор»).

По информации BBC , американская команда заплатила за 33-летнего полузащитника рекордные для МЛС 26 млн долларов.

В сезоне-2024/25 Сон Хын Мин провел 30 матчей в АПЛ и забил 7 голов, а также отдал 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .