«Тоттенхэм» объявил об уходе Сона в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС заплатил рекордные для лиги 26 млн долларов
«Тоттенхэм» сообщил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
Футболист сборной Южной Кореи покидает клуб, за который провел 454 матча и забил 173 гола (пятое место в истории «шпор»).
По информации BBC, американская команда заплатила за 33-летнего полузащитника рекордные для МЛС 26 млн долларов.
В сезоне-2024/25 Сон Хын Мин провел 30 матчей в АПЛ и забил 7 голов, а также отдал 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
