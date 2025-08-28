«Кайрат» ждет самое дальнее путешествие в истории ЛЧ. Между Алматы и Лиссабоном, где он сыграет со «Спортингом», больше 6900 км
«Кайрат» преодолеет рекордную для Лиги чемпионов дистанцию ради игры в Лиссабоне.
Клуб из Казахстана на общем этапе ЛЧ проведет выездные игры с «Интером», «Арсеналом», «Спортингом» и «Копенгагеном».
Расстояние между Алматы и столицей Португалии превышает 6900 километров – такое путешествие станет рекордным.
Футзальные команды «Кайрата» и «Спортинга» уже не раз встречались в Казахстане и на Пиренеях. Эти путешествия в 2015-м, 2017-м и 2019-м считаются рекордными в истории турниров под эгидой УЕФА.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости