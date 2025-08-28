Тренер «Кайрата» о выходе в ЛЧ: «Не предполагали, что зайдем так далеко, честно – вера пришла после победы над «Слованом». В России за нас переживали, поддерживали – очень приятно»

Главный тренер «Кайрата» отметил поддержку в отборе ЛЧ со стороны россиян.

Казахстанская команда вышла в общий этап Лиги чемпионов, пройдя «Селтик» в плей-офф квалификации. Игровое время обоих матчей завершилось вничью – 0:0, а серию пенальти выиграл «Кайрат » (3:2).

«Честно, изначально мы не предполагали, что зайдем так далеко. Наверное, минимум, который мы себе ставили, – группа Лиги конференций. А когда пошли игры, постепенно приобреталась уверенность, ребята поверили в свои силы.

Как говорится, аппетит приходит во время еды, а когда появился реальный шанс, постарались им воспользоваться. Вера пришла после домашней победы над «Слованом » (в 3-м квалификационном раунде – Спортс’‘). Потом уже общались между собой: «А почему нет? Почему не попробовать?» В итоге получилось.

У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная. До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России за нас переживали и поддерживали. Это очень приятно!» – сказал Рафаэль Уразбахтин.