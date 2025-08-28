  • Спортс
  • «Челси» предложил за Фермина 65 млн евро и готов заплатить «Барселоне» всю сумму сразу (Diario Sport)
52

«Челси» предложил за Фермина 65 млн евро и готов заплатить «Барселоне» всю сумму сразу (Diario Sport)

«Челси» твердо настроен на покупку Фермина Лопеса.

Ранее сообщалось, что лондонцы пытались купить полузащитника за 58 млн евро.

По новой информации, опубликованной Diario Sport, клуб АПЛ улучшил предложение «Барселоне» до 65 млн евро. «Челси» готов выплатить все одним платежом, причем это гарантированная сумма, без бонусной части.

«Синие» считают Фермина Лопеса стратегически важным для проекта Энцо Марески футболистом, и тренер уже лично заверил испанца, что тот станет ключевой фигурой.

Сам полузащитник настроен остаться в «Барселоне», однако «осознает, что предложение «Челси» нельзя отвергнуть с легкостью из-за спортивных и финансовых возможностей, которые оно открывает для его карьеры».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
