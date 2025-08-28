«Челси» полагает, что Фермин может быть заинтересован в переходе, но еще не делал предложений «Барсе». Сумму в 58 млн евро считают слишком высокой (Гильем Балаге)
«Челси» еще не делал предложений по Фермину Лопесу.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 58 миллионов евро за полузащитника «Барселоны».
По информации журналиста Гильема Балаге, «синие» действительно рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока и после разговора с его агентом полагают, что испанец может быть заинтересован в переходе.
При этом англичане пока не делали предложений «Барсе». Сумму в 58 миллионов евро они считают слишком высокой.
В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гильема Балаге
