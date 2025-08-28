«Челси» полагает, что Фермин может быть заинтересован в переходе, но еще не делал предложений «Барсе». Сумму в 58 млн евро считают слишком высокой (Гильем Балаге)

«Челси» еще не делал предложений по Фермину Лопесу.

Ранее сообщалось , что лондонский клуб предложил 58 миллионов евро за полузащитника «Барселоны».

По информации журналиста Гильема Балаге , «синие» действительно рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока и после разговора с его агентом полагают, что испанец может быть заинтересован в переходе.

При этом англичане пока не делали предложений «Барсе». Сумму в 58 миллионов евро они считают слишком высокой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь .