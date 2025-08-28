  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» полагает, что Фермин может быть заинтересован в переходе, но еще не делал предложений «Барсе». Сумму в 58 млн евро считают слишком высокой (Гильем Балаге)
51

«Челси» полагает, что Фермин может быть заинтересован в переходе, но еще не делал предложений «Барсе». Сумму в 58 млн евро считают слишком высокой (Гильем Балаге)

«Челси» еще не делал предложений по Фермину Лопесу.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 58 миллионов евро за полузащитника «Барселоны». 

По информации журналиста Гильема Балаге, «синие» действительно рассматривают возможность подписания 22-летнего игрока и после разговора с его агентом полагают, что испанец может быть заинтересован в переходе. 

При этом англичане пока не делали предложений «Барсе». Сумму в 58 миллионов евро они считают слишком высокой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24902 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гильема Балаге
logoЛа Лига
logoФермин Лопес
возможные трансферы
logoЧелси
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
Гильем Балаге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
49сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
34сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
10вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
78вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
197вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
31вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
532 минуты назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
347 минут назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
1сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
17вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
24вчера, 20:53