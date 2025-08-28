  • Спортс
  • Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
Фермин Лопес хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Челси».

По информации Diario Sport, лондонский клуб предложил за 22-летнего полузащитника 58 миллионов евро. Утверждается, что Фермин твердо заявлял своему окружению, что хочет остаться в «Барселоне» и стать ключевым игроком команды, однако футболист осознает, что отклонить предложение «Челси», не изучив его, было бы «безответственно».

Сообщается, что «Челси» сообщил ближайшему окружению Фермина, что готов сделать все возможное для его подписания. В частности, клуб готов существенно улучшить предлагаемые условия личного контракта.

Главный тренер «Барселоны» дал понять, что рассчитывает на Фермина, однако клуб не будет препятствовать, если хавбек решит уйти, и не будет искать ему замену.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
