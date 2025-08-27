«Барса» не продаст Фермина дешевле 70 млн евро. «Челси» еще не делал предложений (Mundo Deportivo)

«Барселона» хочет получить как минимум 70 миллионов евро за Фермина Лопеса.

Каталонский клуб не продаст 22-летнего полузащитника дешевле, сообщает Mundo Deportivo. Отмечается, что в «Барсе» знают об интересе «Челси» к игроку, но лондонцы еще не делали официальных предложений, несмотря на недавние слухи .

«Синие» дали футболисту 48 часов на принятие решения о том, готов ли он сменить команду. Если Лопес согласится перейти в «Челси», англичане направят «Барселоне» предложение.

В прошлом сезоне Ла Лиги Фермин забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах. Его подробная статистика – здесь .