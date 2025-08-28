  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимощук о Глушенкове: «Максим важен для «Зенита», нужно работать дальше с тем же рвением. Он очень высоко поднял планку – форма и уверенность вернется»
Тимощук о Глушенкове: «Максим важен для «Зенита», нужно работать дальше с тем же рвением. Он очень высоко поднял планку – форма и уверенность вернется»

Анатолий Тимощук похвалил игру Максима Глушенкова за «Зенит».

В матче против «Оренбурга» (5:3) в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России полузащитник отметился дублем и результативной передачей.

«Глушенков важен для «Зенита», как и любой игрок. Мы знаем, как он начал играть в прошлом сезоне. Он очень высоко поднял планку.

После нескольких повреждений ему было непросто вернуться в кондиции. С махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» он сыграл здорово, молодец.

Нужно работать дальше с таким же рвением и настроем. Его форма и уверенность в своих силах вернется. Глушенков получил вызов в сборную, всех будет радовать его хорошая игра», – сказал тренер «Зенита» Тимощук.

