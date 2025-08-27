Смолов о жесте Глушенкова: «У меня нет ощущения, что Макс токсичный, когда играет и счастлив. Это нормально, когда человек недоволен, что не выходит на поле»

Федор Смолов не осуждает жест Максима Глушенкова.

26-летний полузащитник 23 августа не отпраздновал гол в ворота махачкалинского «Динамо» (4:0), направив указательный палец вниз. После этого другой футболист «Зенита», Вильмар Барриос, выразил недовольство поведением одноклубника и что-то ему сказал, потянув за футболку.

Федор Смолов считает, что поведение Глушенкова можно понять.

«Наверное, это был провокационный жест и Барриос таким образом успокаивал его. Вообще, это подтверждает, что внутри, в команде, не все хорошо.

При этом у меня нет ощущения, что Макс токсичный, когда играет и счастлив. Понятно, что когда ты берешь игрока на большую зарплату, который провел яркий сезон и в следующем забил семь голов в пяти турах, он убеждается, что на уровне «Зенита» и этих иностранцев выглядит хорошо и сильно. Когда его потом перестают ставить, конечно, это потенциальная проблема. Это нормально, когда человек недоволен, что не играет», – заявил экс-нападающий сборной России в подкасте Smol FM.