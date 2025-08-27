Медведев о 3+2 Глушенкова в двух последних матчах: «Дело мастера боится! Надеемся на продолжение и в «Зените», и в сборной»

Александр Медведев похвалил игру Максима Глушенкова в последних матчах.

Полузащитник «Зенита» сделал дубль во вчерашнем матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:5). В предыдущем матче, против «Динамо» Махачкала, Глушенков забил и отдал голевой пас.

«Максим Глушенков удачно вышел на замену с «Махачкалой » и набрал «2+1» в матче с «Оренбургом »: отлично открылся под пас Кассьерры на второй минуте, голевой угловой на Дугласа Сантоса и гол со штрафного на загляденье. Как говорится, дело мастера боится!

Надеемся на продолжение в предстоящих матчах и в «Зените», и в сборной России», – сказал председатель правления «Зенита».