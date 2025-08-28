Угрожавший физической расправой судьям игрок «Нарта» Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России

Игрок «Нарта» получил дисквалификацию за угрозы в адрес судей.

19 августа клуб из Черкесска уступил «Кубань-Холдингу» в матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, 3:4 по пенальти). Алан Лелюкаев был удален на 56-й минуте игры.

«Сначала он был удален за серьезное нарушение правил игры. После удаления игрок шел с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады – главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой.

По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .