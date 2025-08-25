КДК рассмотрит удаления Садулаева и Касинтуры в матче с «Оренбургом», игроки приглашены на заседание. «Ахмат» накажут за неподобающее поведение
«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью (2:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ. На 5-й минуте Касинтура был удален с поля за удар шипами в шею Ираклию Квеквескири, на 63-й Садулаев получил красную карточку за то, что схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.
«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаления Эгаша Касинтуры и Лечи Садулаева за агрессивное поведение. Оба игрока приглашены на заседание. По этому же матчу неподобающее поведение «Ахмата» – два удаления в составе одной команды.
В матче «Динамо» – «Пари НН» задержка выхода из раздевалки гостевой команды на четыре минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом. Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский систематически выходил за пределы технической зоны, также зону покидал массажист клуба Роман Романов.
В игре между ЦСКА и «Акроном» главный тренер хозяев Фабио Челестини опоздал на послематчевое флеш-интервью на 20 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Экспосито.
И в матче «Сочи» – «Балтика» была зафиксирована задержка выхода из раздевалки хозяев на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом, у «Балтики» аналогичная задержка перед началом встречи», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.