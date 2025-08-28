  • Спортс
  • Крис Саттон: «Аморим назвал прошлогодний «МЮ» худшим в истории, ну а поражение от «Гримсби» – одно из худших в истории клуба. Я бы уже по-настоящему беспокоился на его месте»
10

Крис Саттон: «Аморим назвал прошлогодний «МЮ» худшим в истории, ну а поражение от «Гримсби» – одно из худших в истории клуба. Я бы уже по-настоящему беспокоился на его месте»

Крис Саттон заявил, что для Рубена Аморима в «МЮ» наступает решающий момент.

Вчера манкунианцы уступили команде из 4-го дивизиона Англии «Гримсби» (2:2, 12:11 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«В прошлом сезоне [Рубен Аморим] сказал, что это был худший «Манчестер Юнайтед» в истории, ну а сейчас – одно из худших поражений в истории клуба, неважно, было оно по пенальти или нет.

Они стартовали с поражения от «Арсенала» при в общем-то нормальной игре, но были проблемы с вратарем, затем сыграли вничью с «Фулхэмом», где тоже выглядели нормально. Но теперь все будут смотреть на это поражение от «Гримсби», и я не говорю, что у «Манчестер Юнайтед» все рушится, но это невероятно плохой результат для Аморима.

Его решения вызывают вопросы, потому что, будь я сегодня на месте Рубена Аморима, ни за что бы не сделал восемь замен. Я бы выпустил сильнейший состав, постарался бы решить исход матча, а уже потом сделал бы перестановки. Это, на мой взгляд, была ошибка.

Думаю, ему будет тяжело оправиться от этого, потому что люди отложат это в памяти и будут использовать против него. Теперь давление на Аморима в этом сезоне действительно огромное, впереди колоссально важные матчи. В выходные они играют с «Бернли», затем, как я понимаю, будет манчестерское дерби, а потом «Челси».

То есть, честно говоря, будь я на его месте, я бы уже по-настоящему беспокоился», – сказал бывший нападающий «Челси». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
