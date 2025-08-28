Тренер «Гримсби» об Амориме: «Ему просто нужно время, и он вернет клуб на вершину. Нельзя стать тренером «МЮ», если вы плохо делаете свою работу»

Тренер «Гримсби» назвал Рубена Аморима тренером мирового класса.

Команда из 4-го дивизиона Англии обыграла «Манчестер Юнайтед » (2:2, 12:11 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«Я не строю догадок по поводу чужих рабочих мест. У них есть тренер мирового класса, и ему просто нужно дать время. Да, время – ценный ресурс в футболе. Я говорил это на протяжении всей своей карьеры – если мне нужно выбрать между деньгами и временем, дайте мне время.

Рубену Амориму нужно время. Он отличный тренер. Нельзя стать тренером «Манчестер Юнайтед», добившись того, чего он добился в своей карьере, если вы плохо справляетесь со своей работой.

Он показал, что может справиться. Просто дайте ему время, и он все сделает правильно. Он хороший парень. Вы можете видеть, что он хороший парень, и он вернет этот клуб на вершину, если у него будет время», – сказал главный тренер «Гримсби Таун » Дэвид Артелл.

