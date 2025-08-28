  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Гримсби» об Амориме: «Ему просто нужно время, и он вернет клуб на вершину. Нельзя стать тренером «МЮ», если вы плохо делаете свою работу»
14

Тренер «Гримсби» об Амориме: «Ему просто нужно время, и он вернет клуб на вершину. Нельзя стать тренером «МЮ», если вы плохо делаете свою работу»

Тренер «Гримсби» назвал Рубена Аморима тренером мирового класса.

Команда из 4-го дивизиона Англии обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:2, 12:11 по пенальти) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«Я не строю догадок по поводу чужих рабочих мест. У них есть тренер мирового класса, и ему просто нужно дать время. Да, время – ценный ресурс в футболе. Я говорил это на протяжении всей своей карьеры – если мне нужно выбрать между деньгами и временем, дайте мне время.

Рубену Амориму нужно время. Он отличный тренер. Нельзя стать тренером «Манчестер Юнайтед», добившись того, чего он добился в своей карьере, если вы плохо справляетесь со своей работой.

Он показал, что может справиться. Просто дайте ему время, и он все сделает правильно. Он хороший парень. Вы можете видеть, что он хороший парень, и он вернет этот клуб на вершину, если у него будет время», – сказал главный тренер «Гримсби Таун» Дэвид Артелл.

«МЮ», разве может быть хуже?

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22774 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
Дэвид Артелл
logoГримсби Таун
logoпремьер-лига Англия
logoД4 Англия
logoКубок английской лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев вылетел от «Маккаби» Тель-Авив
75 минут назадLive
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
147 минут назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
514 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
4825 минут назад
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1640 минут назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
30сегодня, 19:02
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
87сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-президент «Барсы» Юсте о жеребьевке ЛЧ: «Придется скромно работать, чтобы выиграть турнир. Очень уважаю «ПСЖ» и «Челси», чемпионов Европы и мира»
1 минуту назад
«Париж» купил 32-летнего хавбека Ле-Мелу у «Бреста» за 6,5 млн евро
5 минут назадФото
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
28 минут назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
15 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
617 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
329 минут назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
331 минуту назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
341 минуту назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
652 минуты назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
353 минуты назад