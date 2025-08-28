Трансфер Антони в «МЮ» – худший в истории чемпионата Англии по версии The Telegraph. Переход Жо в «Сити» – 3-й, Санчеса в «МЮ» – 4-й, Мудрика в «Челси» – 6-й, Кэрролла в «Ливерпуль» – 9-й

Антони – худший трансфер в истории английского футбола по версии The Telegraph.

Британская газета составила список 10 худших трансферов в истории чемпионата Англии. Переход бразильского вингера в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» занял первую строчку.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Антони – в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» за 85,5 млн фунтов в 2022-м;

2. Винстон Богард – в «Челси» из «Барселоны» свободным агентом в 2000-м;

3. Жо – в «Манчестер Сити» из ЦСКА за 19 млн фунтов в 2008-м;

4. Алексис Санчес – в «Манчестер Юнайтед » из «Арсенала » бесплатно (в обмен на Генриха Мхитаряна) в 2018-м;

5. Фрэнсис Джефферс – в «Арсенал» из «Эвертона» за 10 млн фунтов в 2001-м;

6. Михаил Мудрик – в «Челси» из «Шахтера» за 62 млн фунтов в 2023-м;

7. Стив Дэйли – в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» за 1,44 млн фунтов в 1979-м;

8. Стефан Гиварш – в «Ньюкасл» из «Осера» за 3,6 млн фунтов в 1998-м;

9. Энди Кэрролл – в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 36 млн фунтов в 2011-м;

10. Томас Бролин – в «Лидс» из «Пармы» за 4,5 млн фунтов в 1995-м.