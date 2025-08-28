«МЮ» рассматривает Уортона и Юлманда как альтернативу Балеба. «Брайтон» требовал за Карлоса около 115 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» определил альтернативы Карлосу Балеба.
По информации The Athletic, манкунианцы отказались от подписания полузащитника «Брайтона», так как «чайки» запросили примерно такую же сумму, как за Мойсеса Кайседо – эквадорец перешел в «Челси» за 115 миллионов фунтов.
У «Юнайтед» есть альтернативные кандидаты в лице Адама Уортона из «Кристал Пэлас» и Мортена Юлманда из «Спортинга». Активная работа над трансферами этих игроков пока не ведется.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
