Йорк о том, что Аморим не смотрел, как игроки бьют пенальти: «У тренеров есть разные суеверия – может, у Рубена оно такое. Мы придаем этому слишком большое значение»
Дуайт Йорк предположил, какое суеверие может быть у Рубена Аморима.
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Гримсби Таун» во 2-м раунде (2:2, пен. 11:12).
Бывший нападающий манкунианцев высказался о том, что тренер команды не смотрел, как игроки бьют 11-метровые.
«Рубен Аморим смотрел в землю? Это действительно странно. Он не поднимает глаз, когда исполняются угловые или пенальти. У тренеров есть разные суеверия, и, возможно, у него оно такое.
Возможно, мы придаем этому слишком большое значение. У него много забот. Он должен разобраться во всем по ходу игры, какие изменения ему, возможно, придется внести. Так что он может пользоваться такими моментами, чтобы сосредоточиться. Возможно, это ему помогает», – сказал Йорк.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
