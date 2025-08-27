Кейн забил во всех матчах сезона. У форварда «Баварии» 6 голов в 3 играх

Харри Кейн забил в третьем матче подряд.

Форвард «Баварии» открыл счет на 16-й минуте игры с «Веэном » (3:2) в Кубке Германии, реализовав пенальти. На 94-й минуте он сделал дубль и забил победный мяч.

22 августа англичанин сделал хет-трик в матче с «Лейпцигом» (6:0) в Бундеслиге, а 16-го поразил ворота «Штутгарта» (2:1) в Суперкубке Германии.

