Кейн забил во всех матчах сезона. У форварда «Баварии» 6 голов в 3 играх
Харри Кейн забил в третьем матче подряд.
Форвард «Баварии» открыл счет на 16-й минуте игры с «Веэном» (3:2) в Кубке Германии, реализовав пенальти. На 94-й минуте он сделал дубль и забил победный мяч.
22 августа англичанин сделал хет-трик в матче с «Лейпцигом» (6:0) в Бундеслиге, а 16-го поразил ворота «Штутгарта» (2:1) в Суперкубке Германии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
