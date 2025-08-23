У Кейна 65 голов в 64 матчах Бундеслиги – больше всех в топ-5 лиг с сезона-2023/24

Харри Кейн забил три гола в матче 1-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (6:0).

Всего на счету форварда «Баварии» 65 мячей в 64 играх чемпионата Германии – это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг Европы с момента перехода 32-летнего англичанина в мюнхенский клуб перед сезоном-2023/24. У ближайшего преследователя Кейна 59 голов за этот период.

Кейн сделал 8-й хет-трик в Бундеслиге – столько же у него было за карьеру в «Тоттенхэме» в 10 сезонах АПЛ.

