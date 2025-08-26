Директора «Ньюкасла» ездили домой к Исаку перед игрой с «Ливерпулем», чтобы обсудить будущее форварда

Руководство «Ньюкасла» ездило к Александеру Исаку, чтобы обсудить его будущее.

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

Как информирует Sky Sports, директора «Ньюкасла » Джейми Рубен и Якобо Солис посетили Александра Исака у него дома – перед матчем с «Ливерпулем » (2:3), который состоялся в понедельник.

Стороны провели переговоры о будущем форварда, которое по-прежнему остается неопределенным. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после поражения от «Ливерпуля» заявил, что ожидает ясности по ситуации с Исаком.

Председатель клуба Ясир Аль-Румайян присутствовал на матче, но в переговорах с Александером участия не принимал.