Директора «Ньюкасла» ездили домой к Исаку перед игрой с «Ливерпулем», чтобы обсудить будущее форварда
Руководство «Ньюкасла» ездило к Александеру Исаку, чтобы обсудить его будущее.
Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».
Как информирует Sky Sports, директора «Ньюкасла» Джейми Рубен и Якобо Солис посетили Александра Исака у него дома – перед матчем с «Ливерпулем» (2:3), который состоялся в понедельник.
Стороны провели переговоры о будущем форварда, которое по-прежнему остается неопределенным. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после поражения от «Ливерпуля» заявил, что ожидает ясности по ситуации с Исаком.
Председатель клуба Ясир Аль-Румайян присутствовал на матче, но в переговорах с Александером участия не принимал.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
