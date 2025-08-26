Анри об Исаке: «Один из лучших форвардов АПЛ, если не лучший, может бороться с Холандом – понимаю, почему в «Ньюкасле» расстроены. По игроку не плачут, когда он не слишком хорош»

Тьерри Анри высказался о желании Александера Исака покинуть «Ньюкасл».

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за клуб и тренироваться с командой. Также футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

«Думаю, судя по тому, как он играл в прошлом сезоне, он может бороться с Холандом . И по тому, как он играл в прошлом году, и по тому, как он играл год назад, я думаю, он один из лучших, если не лучший нападающий в лиге на данный момент. Именно поэтому люди в «Ньюкасле» расстроены – они вот-вот потеряют едва ли не лучшего нападающего лиги.

Думаю, он отличный нападающий, если оценивать, что он может дать с мячом и без мяча, как он завершает атаки. В такой ситуации, когда у вас есть игрок, и он хочет уйти, люди расстраиваются, потому что он хорош. Если игрок не слишком хорош и клуб хочет его ухода, я не вижу, чтобы кто-то плакал по нему. Так что я могу понять и фанатов, и клуб, и самого игрока.

Вы всегда ставите себя на место игрока, люди могут не понять, когда вы не приходите на тренировку. Это очень, очень трудно понять. Возможно, «Ньюкасл» что-то сказал ему, он что-то сказал, «Ньюкасл» ответил... Всего мы никогда не узнаем. Все, что я могу сказать: нельзя доводить до того, что вы отказываетесь тренироваться.

Думаю, в идеальном мире для всех было бы лучше, если бы он смог уйти. При этом я верю, что, когда кто-то совершает ошибку, если это считают ошибкой в раздевалке, можно двигаться дальше, если он извинится. Если он продолжит забивать и играть на том же уровне, что и в прошлом сезоне, фанаты «Ньюкасла » будут довольны», – сказал экс-форвард «Арсенала».