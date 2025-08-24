Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»

Шака Хислоп недоволен поведением Александера Исака.

«Я не понимаю, даже не касаясь того, на что ссылается Александр Исак в плане какого-то соглашения, как можно возвращаться в свой бывший клуб на тренировки, пропускать предсезонные сборы, держаться в стороне от клуба, а затем в середине августа претендовать на моральное превосходство.

Ты потерял это право. Если ты так поступаешь, поступай и признавай это. Нельзя через шесть недель делать разворот и претендовать на какое-то моральное превосходство.

Я не понимаю позицию Александра Исака, это нелепое заявление в социальных сетях. Я не понимаю, кто его консультирует. Не могу представить, как он мог бы еще больше ошибиться. Это абсолютный фарс.

Надо отдать должное Эдди Хау и клубу за то, что они хотя бы пытаются найти какое-то решение.

У него три года по контракту. Для «Ньюкасла» важно в долгосрочной перспективе не поддаваться такому давлению. Они стараются справиться с этим наилучшим образом, понимая роль Исака в выходе в Лигу чемпионов. Надо отдать должное клубу за то, как он с этим справляется. Касательно Александра Исака мой главный вопрос в том, кто его консультирует», – сказал экс-вратарь «Ньюкасла » в эфире ESPN.