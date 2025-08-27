Леау пропустит матч «Милана» с «Лечче» из-за травмы. Вингер вернется в строй после паузы на игры сборных
Рафаэл Леау пропустит еще один матч «Милана» из-за травмы.
Вингер «россонери» и сборной Португалии получил травму в первом матче сезона против «Бари» в Кубке Италии (2:0). Португальца вскоре после забитого им гола заменили на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.
Леау пропустил матч 1-го тура Серии А, в котором «Милан» уступил «Кремонезе» (1:2).
Игрок не включен в заявку на выездную игру с «Лечче», которая пройдет 29 августа. Рафаэл должен вернуться в строй после паузы на матчи сборных – к игре 3-го тура Серии А против «Болоньи» 14 сентября.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
