Леау пропустит матч «Милана» с «Лечче» из-за травмы. Вингер вернется в строй после паузы на игры сборных

Рафаэл Леау пропустит еще один матч «Милана» из-за травмы.

Вингер «россонери» и сборной Португалии получил травму в первом матче сезона против «Бари » в Кубке Италии (2:0). Португальца вскоре после забитого им гола заменили на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

Леау пропустил матч 1-го тура Серии А, в котором «Милан » уступил «Кремонезе» (1:2).

Игрок не включен в заявку на выездную игру с «Лечче », которая пройдет 29 августа. Рафаэл должен вернуться в строй после паузы на матчи сборных – к игре 3-го тура Серии А против «Болоньи» 14 сентября.

Подробная статистика выступлений футболиста – здесь .