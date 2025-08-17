Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона

Рафаэл Леау получил травму в первом официальном матче сезона.

Вингер открыл счет на 14-й минуте игры с «Бари » в Кубке Италии. Ассистировал ему Фикайо Томори .

Уже на 17-й минуте тренерский штаб «россонери» был вынужден заменить португальца после того, как тот сообщил о проблемах с икроножной мышцей правой ноги. На поле вышел Сантьяго Хименес .

В минувшем сезоне Леау забил 8 голов в 34 матчах в Серии А. Первая игра чемпионата в новом сезоне, против «Кремонезе», пройдет 23 августа.