Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона
Рафаэл Леау получил травму в первом официальном матче сезона.
Вингер открыл счет на 14-й минуте игры с «Бари» в Кубке Италии. Ассистировал ему Фикайо Томори.
Уже на 17-й минуте тренерский штаб «россонери» был вынужден заменить португальца после того, как тот сообщил о проблемах с икроножной мышцей правой ноги. На поле вышел Сантьяго Хименес.
В минувшем сезоне Леау забил 8 голов в 34 матчах в Серии А. Первая игра чемпионата в новом сезоне, против «Кремонезе», пройдет 23 августа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
