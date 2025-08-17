  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона
0

Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона

Рафаэл Леау получил травму в первом официальном матче сезона.

Вингер открыл счет на 14-й минуте игры с «Бари» в Кубке Италии. Ассистировал ему Фикайо Томори.

Уже на 17-й минуте тренерский штаб «россонери» был вынужден заменить португальца после того, как тот сообщил о проблемах с икроножной мышцей правой ноги. На поле вышел Сантьяго Хименес.

В минувшем сезоне Леау забил 8 голов в 34 матчах в Серии А. Первая игра чемпионата в новом сезоне, против «Кремонезе», пройдет 23 августа.

А что теперь делать со Станковичем?14989 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoРафаэл Леау
logoсерия А Италия
logoБари
logoтравмы
logoМилан
logoФикайо Томори
logoСантьяго Хименес
logoЗдоровье
logoКубок Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» прошел «Бари» в Кубке Италии – 2:0. Леау забил и получил травму, у Пулишича гол
745 минут назад
Модрич о «Милане»: «Леау играет под номером 10 – настоящее и будущее клуба. Я выбрал номер 14, выступал под ним в «Тоттенхэме» – и все сложилось удачно»
25 августа, 01:55
Влахович поставил лайк под постом Леау о победе «Милана» над «Ливерпулем» и убрал спустя несколько минут. «Россонери» заинтересованы в форварде «Ювентуса»
827 июля, 21:51
Главные новости
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
2119 минут назад
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
1222 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
22434 минуты назад
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 85-й
3035 минут назад
Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»
1953 минуты назад
«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
14сегодня, 20:52
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
66сегодня, 20:39
«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
12сегодня, 20:38
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
14сегодня, 20:33
Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
26сегодня, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
2 минуты назад
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
3 минуты назад
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
6 минут назад
«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
8 минут назад
Арбитр Становова о комментаторе ЮФЛ, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Все мы люди, все мы ошибаемся. Но делать так на всю публику для меня неприемлемо»
328 минут назад
«Атлетико» 5 матчей подряд не побеждает «Эспаньол» – 4 ничьих и поражение сегодня (1:2)
531 минуту назад
Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а «Динамо» – плохо, хотя при Личке играло очень прилично»
840 минут назад
Кубок Италии. «Милан» выиграл у «Бари», «Парма» победила «Пескару»
945 минут назад
«Милан» прошел «Бари» в Кубке Италии – 2:0. Леау забил и получил травму, у Пулишича гол
745 минут назад
«Не обсуждал с Роналду свой переход в ЦСКА. Все знают про российский футбол, РПЛ одна из лучших лиг мира». Диетолог армейцев о Криштиану
354 минуты назад