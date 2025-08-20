Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
Рафаэл Леау не сыграет в первом матче «Милана» в Серии А.
Вингер «россонери» получил травму в первом матче сезона против «Бари» в Кубке Италии (2:0). Португальца заменили на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.
В связи с повреждением Леау пропустит матч 1-го тура Серии А против «Кремонезе» 23 августа, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на официальное медицинское заключение «Милана». Участие вингера в игре с «Лечче» 29 августа также находится под вопросом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
