Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом

Рафаэл Леау не сыграет в первом матче «Милана» в Серии А.

Вингер «россонери» получил травму в первом матче сезона против «Бари » в Кубке Италии (2:0). Португальца заменили на 17-й минуте из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

В связи с повреждением Леау пропустит матч 1-го тура Серии А против «Кремонезе » 23 августа, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на официальное медицинское заключение «Милана». Участие вингера в игре с «Лечче » 29 августа также находится под вопросом.