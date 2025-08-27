«Лечче» за 5+1 млн евро купил лучшего бомбардира «Шарлеруа» Штулича. Форвард сборной Сербии забил 16 голов в лиге Бельгии
«Лечче» купил лучшего бомбардира «Шарлеруа» Николу Штулича.
23-летний форвард сборной Сербии заключил контракт с клубом Серии А по схеме «4+1» и взял 9-й номер.
Как сообщает Никола Скира, «Лечче» заплатит «Шарлеруа» 5 миллионов евро, еще 1 млн предусмотрен в виде бонусов.
Штулич забил 16 голов в 29 матчах чемпионата Бельгии-2024/25 и стал лучшим бомбардиром своей команды. Его подробная статистика – здесь.
Фото: x.com/OfficialUSLecce
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Лечче»
