«Лечче» за 5+1 млн евро купил лучшего бомбардира «Шарлеруа» Штулича. Форвард сборной Сербии забил 16 голов в лиге Бельгии

«Лечче» купил лучшего бомбардира «Шарлеруа» Николу Штулича.

23-летний форвард сборной Сербии заключил контракт с клубом Серии А по схеме «4+1» и взял 9-й номер.

Как сообщает Никола Скира, «Лечче » заплатит «Шарлеруа » 5 миллионов евро, еще 1 млн предусмотрен в виде бонусов.

Штулич забил 16 голов в 29 матчах чемпионата Бельгии-2024/25 и стал лучшим бомбардиром своей команды. Его подробная статистика – здесь .

Фото: x.com/OfficialUSLecce