Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло
Эузебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Лечче».
Клуб из Апулии и 55-летний итальнский специалист заключили контракт на год с автоматическим продлением в случае сохранения места в Серии А.
«Лечче» в минувшем сезоне занял 17-е место под руководством Марко Джампаоло. Ди Франческо работал в «Венеции», которая стала 19-й и вылетела во второй итальянский дивизион.
Эузебио уже тренировал «Лечче» в 2011 году. Он также известен по работе в «Сассуоло» и «Роме».
Изображение: x.com/OfficialUSLecce
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Лечче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости