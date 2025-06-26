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Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло

Эузебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Лечче».

Клуб из Апулии и 55-летний итальнский специалист заключили контракт на год с автоматическим продлением в случае сохранения места в Серии А.

«Лечче» в минувшем сезоне занял 17-е место под руководством Марко Джампаоло. Ди Франческо работал в «Венеции», которая стала 19-й и вылетела во второй итальянский дивизион.

Эузебио уже тренировал «Лечче» в 2011 году. Он также известен по работе в «Сассуоло» и «Роме».

Изображение: x.com/OfficialUSLecce

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Лечче»
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