«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича
Никола Крстович перешел в «Аталанту».
Форвард, ставший лучшим бомбардиром «Лечче» в прошлом сезоне, взял в новой команде 90-й номер.
Ранее стало известно, что бергамаски заплатят за 25-летнего черногорца 25 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Крстович забил 11 голов в минувшем чемпионате Италии в 37 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: atalanta.it
Увольнять ли Семака?12112 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аталанты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости