«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича

Никола Крстович перешел в «Аталанту».

Форвард, ставший лучшим бомбардиром «Лечче » в прошлом сезоне, взял в новой команде 90-й номер.

Ранее стало известно , что бергамаски заплатят за 25-летнего черногорца 25 млн евро, также предусмотрены бонусы.

Крстович забил 11 голов в минувшем чемпионате Италии в 37 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: atalanta.it