«Подкупить судей? Сказать ребятам забиться в штрафной? Какая альтернатива? Я знал, что не поменяю за месяц, и сказал, что мне нужны усиления и время». Шпилевский об игре «Пари НН»
– Поздравляю «Спартак», у них классный стадион и атмосфера. Сказал ребятам наслаждаться игрой. В первом тайме был лучший структурный перформанс от нас, лучше, чем у «Спартака». Но допустили ошибки, это результат перестроения команды. Каждая ошибка на таком уровне будет наказана. Но я похвалил ребят за перформанс. Его мы должны показать против команд нашего уровня, тогда очки придут.
– Как не потерять веру при таких результатах? Веру в вашу перестройку.
– Я знал, куда иду. Знал, что не поменяю за месяц, и сказал, что мне нужны усиления и время. Сейчас мы проиграли «Динамо» и «Спартаку», дальше матч с «Зенитом». Но какая альтернатива? Сказать ребятам, что нужно забиться в штрафной? Или нужно подкупить судей? Я доволен нашим перформансом. Я люблю говорить правду. Я недоволен, что новички приехали поздно, но мы обговаривали совсем другое. Но сдаваться я не буду, не буду и план Б искать.
– Как вам система Кубка России?
– Интересный формат. Наша команда не играет в еврокубках, поэтому тут больше матчей. Это только на пользу для команд с большим составом, чтобы поддерживать тонус, я поддерживаю такой формат.
Для меня каждый отрицательный результат критичен. Но я должен поддерживать ребят, чтобы они не теряли веру в себя, – сказал главный тренер «Пари НН».