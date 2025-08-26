У «Спартака» 4 победы в 9 матчах сезона. Сегодня – над «Пари НН» (4:0)
«Спартак» одержал четвертую победу в сезоне.
Московская команда обыграла «Пари НН» со счетом 4:0 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Теперь на счету красно-белых 4 победы в 9 матчах этого сезона. Также на этом отрезке «Спартак» 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения в игровое время (махачкалинскому «Динамо» он уступил в серии пенальти).
30 августа команда Деяна Станковича примет «Сочи» в рамках 7-го тура Мир РПЛ.
