У «Спартака» 4 победы в 9 матчах сезона. Сегодня – над «Пари НН» (4:0)

«Спартак» одержал четвертую победу в сезоне.

Московская команда обыграла «Пари НН » со счетом 4:0 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Теперь на счету красно-белых 4 победы в 9 матчах этого сезона. Также на этом отрезке «Спартак » 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения в игровое время (махачкалинскому «Динамо» он уступил в серии пенальти).

30 августа команда Деяна Станковича примет «Сочи» в рамках 7-го тура Мир РПЛ .