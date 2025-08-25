Невилл об игре «МЮ» против «Фулхэма»: «Оптимизм пошатнулся – старые шрамы снова открылись. Вратарь действует неуверенно, в центре полузащиты нужно решить вопросы»

Гари Невилл выразил озадаченность на фоне матча «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Рубена Аморима сыграла вничью 1:1 в матче второго тура АПЛ против «Фулхэма».

«Мой оптимизм немного пошатнулся, потому что мне показалось, что старые шрамы снова открылись.

Думаю, что вратарь по-прежнему действует очень неуверенно после подач с угловых, и так продолжаться не может, потому что из-за этого нарастает напряжение.

Кроме того, думаю, что клубу нужно решить кое-какие вопросы в центре полузащиты.

Мне бы хотелось думать, что Кобби Майну мог бы сделать шаг вперед, но очевидно, что на данный момент Рубен Аморим его не использует», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл .

«МЮ» без побед и своих голов в АПЛ – лишь ничья с «Фулхэмом». А ведь скоро «Сити» и «Челси»