Рубен Аморим: «МЮ» способен играть лучше – вот почему я был расстроен во время игры. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить»
Рубен Аморим признал, что был расстроен во время игры с «Фулхэмом» (1:1).
«Это лучшее в работе тренера – испытывать эмоции на протяжении 90 минут.
Я знаю, что мы способны играть лучше, вот почему я расстроен. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить.
Я могу работать над тем, сколько усилий прилагается. Если игроки стараются, я могу с этим работать. Мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Увольнять ли Семака?41730 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости