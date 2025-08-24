Рубен Аморим: «МЮ» способен играть лучше – вот почему я был расстроен во время игры. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить»

Рубен Аморим признал, что был расстроен во время игры с «Фулхэмом» (1:1).

«Это лучшее в работе тренера – испытывать эмоции на протяжении 90 минут.

Я знаю, что мы способны играть лучше, вот почему я расстроен. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить.

Я могу работать над тем, сколько усилий прилагается. Если игроки стараются, я могу с этим работать. Мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».