Аморим о Шешко: «Он учится тому, что игра в АПЛ еще быстрее, чем в Бундеслиге. Беньямин против «Фулхэма» оказался на поле не в лучшем моменте для «МЮ»

Рубен Аморим дал комментарий касательно игры Беньямина Шешко.

«Фулхэм » и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в матче второго тура АПЛ . Форвард манкунианцев Беньямин Шешко появился на поле на 53-й минуте.

«Не так просто оказаться на скамейке запасных и войти в матч. Игра в АПЛ достаточно быстрая.

Он учится тому, что игра здесь еще быстрее, чем в Бундеслиге. Шешко старается. У него хорошая коммуникация с партнерами по команде.

Беньямин оказался на поле не в лучшем для нас моменте», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .