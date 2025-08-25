Аморим о Шешко: «Он учится тому, что игра в АПЛ еще быстрее, чем в Бундеслиге. Беньямин против «Фулхэма» оказался на поле не в лучшем моменте для «МЮ»
Рубен Аморим дал комментарий касательно игры Беньямина Шешко.
«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 1:1 в матче второго тура АПЛ. Форвард манкунианцев Беньямин Шешко появился на поле на 53-й минуте.
«Не так просто оказаться на скамейке запасных и войти в матч. Игра в АПЛ достаточно быстрая.
Он учится тому, что игра здесь еще быстрее, чем в Бундеслиге. Шешко старается. У него хорошая коммуникация с партнерами по команде.
Беньямин оказался на поле не в лучшем для нас моменте», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
