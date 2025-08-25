«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
«Бавария» подписала многомиллионный контракт с Deutsche Telekom на 7 лет.
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение о партнерстве до лета 2032 года. Чемпионы Германии и одна из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний сотрудничают с 2002 года.
Новый контракт означает, что к 2032 году партнерство Баварии и Deutsche Telekom будет продолжаться уже 30 лет. Основное внимание сотрудничества уделяется мобильной связи и телекоммуникационным технологиям, цифровым фанатским сервисам и развлечениям, а также социальной ответственности.
По данным Sport1.de, сделка принесет «Баварии» до 65 миллионов евро в год (до 455 млн евро за весь срок контракта). По условиям предыдущего соглашения, рассчитанного до 2027 года, Deutsche Telekom выплачивала клубу около 50 млн в год.
Увольнять ли Семака?44095 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости