«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта

«Бавария» подписала многомиллионный контракт с Deutsche Telekom на 7 лет.

«Бавария » и Deutsche Telekom продлили соглашение о партнерстве до лета 2032 года. Чемпионы Германии и одна из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний сотрудничают с 2002 года.

Новый контракт означает, что к 2032 году партнерство Баварии и Deutsche Telekom будет продолжаться уже 30 лет. Основное внимание сотрудничества уделяется мобильной связи и телекоммуникационным технологиям, цифровым фанатским сервисам и развлечениям, а также социальной ответственности.

По данным Sport1.de, сделка принесет «Баварии» до 65 миллионов евро в год (до 455 млн евро за весь срок контракта). По условиям предыдущего соглашения, рассчитанного до 2027 года, Deutsche Telekom выплачивала клубу около 50 млн в год.