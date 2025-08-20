Компания Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма» на 1 млн фунтов. Ineos утверждает, что клуб вел переговоры с Audi в 2023-м, связанные с продажей Кейна в «Баварию» (The Telegraph)

Компания Джима Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма».

В июне «Тоттенхэм» подал в Лондонский коммерческий суд иск против компании Ineos Automotive Limited, совладельцем которой является Рэтклифф , из-за досрочного расторжения спонсорского контракта по поставке полноприводных автомобилей. Клуб требует от компании 11 млн фунтов .

По информации The Telegraph, Ineos во встречном иске обвиняет «Тоттенхэм» в проведении переговоров о спонсорском контракте с конкурентом без ведома компании. Утверждается, что в 2023 году – второй год действия соглашения с Ineos – лондонский клуб вел переговоры с Audi, связанные с трансфером Харри Кейна в «Баварию». В Ineos узнали о переговорах в августе 2023 года – Тодд Клайн, на тот момент занимавший пост коммерческого директора «Тоттенхэма », сообщил об этом председателю Ineos Enterprises Эшли Риду.

В итоге «Тоттенхэм» не заключил контракт с Audi, однако, как утверждает истец, «последовательность событий в конечном итоге привела к тому, что стороны согласились с тем, что Ineos может расторгнуть соглашение, вступающее в силу по истечении третьего года срока действия контракта». Соглашение было расторгнуто в декабре 2024 года.

Во встречном иске Ineos требует от «Тоттенхэма» более 1 млн фунтов, считая, что клуб не предоставил компании никаких прав в заключительной части третьего года контракта.