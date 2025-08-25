«Бавария» не уволит Эберля, несмотря на критику его работы. Клуб может подписать еще одного игрока атаки до 1 сентября (Sky Sport)

«Бавария» пока не планирует увольнять спортивного директора Макса Эберля.

Ранее сообщалось , что руководство клуба недовольно работой Эберля, в частности, по условиям трансфера Кингсли Комана в «Аль-Наср ».

Кроме того, по данным Sky Sport, некоторые руководители считают, что Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис получили слишком выгодные контракты. Бесплатный уход Лероя Сане был болезненно воспринят с финансовой точки зрения, а «не слишком удачное» объявление об уходе Томаса Мюллера только добавило недовольства.

«Увольнение Эберля на данном этапе крайне маловероятно, как нас убедительно заверили несколько сторон в понедельник утром. Хотя в наблюдательном совете уже некоторое время звучат критические голоса, и не все руководители полностью удовлетворены работой Эберля, согласно нашим данным, увольнение Эберля на заседании совета в понедельник не планируется.

Это был бы фатальный сигнал, и совсем не в духе «Баварии» – увольнять человека, ответственного за спортивные вопросы, после столь идеального начала сезона. Кроме того, трансферное окно еще продолжается, и Эберль работает со спортивным директором Кристофом Фройндом, чтобы усилить команду еще одним атакующим игроком к крайнему сроку – 1 сентября», – сообщил репортер Sky Sport Керри Хау.

