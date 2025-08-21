  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» и «Бавария» включили в шорт-лист 20-летнего вингера «Лиона» Фофана. «Эвертон» был готов купить бельгийца за 40+ млн евро, но игрок отказался переходить
6

«Арсенал» и «Бавария» включили в шорт-лист 20-летнего вингера «Лиона» Фофана. «Эвертон» был готов купить бельгийца за 40+ млн евро, но игрок отказался переходить

Малик Фофана заинтересовал топ-клубы Германии и Англии.

Как сообщает L’Equipe, вингер «Лиона» привлек внимание «Баварии» и «Арсенала», эти клубы включили его в свои шорт-листы.

При этом единственное предложение пока делал только «Эвертон». «Ириски» пытались купить 20-летнего футболиста за 36 млн евро плюс бонусы, но получили встречное предложение – больше 40 млн без учета дополнительных выплат. Клуб АПЛ был согласен на такие условия, но отказался уже сам Фофана.

Малик не чувствует необходимости уходить из «Лиона» сейчас, но если уж придется, то в выступающую в Лиге чемпионов команду. «Олимпик» же нуждается в деньгах и потому вынужден пытаться продать вингера как можно скорее.

Фофана провел 29 игр в чемпионате Франции в прошлом сезоне и набрал 9 (5+4) очков по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Увольнять ли Семака?12663 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoМалик Фофана
деньги
logoлига 1 Франция
logoБавария
logoАрсенал
logoбундеслига Германия
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoЛион
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эвертон» предложил 36 млн евро с учетом бонусов за Малика Фофана, «Лион» хочет 40 млн. Вингер интересен «Ливерпулю», «Баварии», «Челси» и «МЮ»
326 июля, 15:15
«Ливерпуль» хочет купить вингера «Лиона» Фофана после продажи Кьезы. «Баварии», «Челси» и «МЮ» Малик также интересен
3522 июля, 12:54
«Челси» интересен вингер «Лиона» и сборной Бельгии Фофана. Лондонцы связались с французским клубом
3716 июня, 17:18
Главные новости
Фанаты «Селтика» потребовали отставки руководства в ходе матча с «Кайратом». Роджерс заявил: «В любом клубе обычно увольняют тренера, а не совет директоров»
2сегодня, 00:55
Антон Миранчук по прилете в Россию: «По всему соскучился. Какие цели? В эти игры не надо играть, вы все прекрасно понимаете. Пока не могу оглашать детали»
35вчера, 21:53
«Остановите геноцид в Газе! Свободу Палестине!» Фанаты «Фенербахче» вывесили антиизраильский баннер на матче с «Бенфикой»
45вчера, 21:29Фото
Осинькин о Сперцяне: «Одно дело «ПСЖ» или «Аякс», но что такое «Саутгемптон»? Не до конца понимаю, для чего Эдуарду в первую лигу»
22вчера, 21:21
Антон Миранчук прилетел в Москву для перехода в «Динамо» из «Сьона» («Р-Спорт»)
10вчера, 21:21
Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)
17вчера, 21:18
Смолов о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет, чемпионат России – это что? Поддержу, если он захочет уехать»
11вчера, 20:58Видео
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью сыграл 0:0 с «Бенфикой», «Селтик» – с «Кайратом», «Буде-Глимт» Хайкина забил 5 голов «Штурму»
282вчера, 20:58
Окружение Альвареса считает ошибкой переход форварда в «Атлетико». Хулиан недоволен своей ролью в команде Симеоне (El Chiringuito)
32вчера, 20:57
Хейлунд сообщил «Милану», «Наполи» и другим клубам, что хочет в аренду с обязательством, а не опцией выкупа. Расмусу нужна уверенность в будущем, если придется уйти из «МЮ»
20вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о ЦСКА: «Громадный потенциал, большую роль играют Кисляк, Глебов и Лукин. Лучше всех в РПЛ играет Мойзес в обороне. У них большие основания»
111 минут назад
«Фиорентина» за 25 млн евро и бонусы купит лучшего бомбардира «Кальяри» Пикколи. У форварда 10 голов в прошлом сезоне Серии А
26 минут назад
«Торино» может арендовать Аслани у «Интера» за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 11,5 или 12 млн
41 минуту назад
Кубок лиг. 1/4 финала. «Интер Майами» без Месси принимает «Тигрес»
1846 минут назадLive
«Монако» хочет больше 30 млн евро за Бен-Сегира. «Байер» ведет переговоры о трансфере вингера
1сегодня, 00:44
Переговоры «Реала» и Куртуа о новом контракте – на продвинутой стадии. Стороны договорились устно
1сегодня, 00:30
Моуринью про 0:0 в квалификации ЛЧ: «Бенфика» хотела ничьей и добилась ее. «Фенербахче» стремился к победе. Это был матч высокого уровня»
3вчера, 21:54
За Фассона «Флуминенсе», «Сан-Паулу» и «Васко да Гама» предлагают до 1,5 млн евро плюс процент при перепродаже. «Локомотив» хочет 4 млн (Legalbet)
2вчера, 21:44
Джакомо Распадори: «В Италии «Атлетико» считается топ-клубом, сделать выбор было легко. Симеоне дал понять, что верит в меня»
3вчера, 21:42
Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки. Двоих сотрудников клуба удалили через 30 минут товарищеской игры с «Эспортиу Эуропа»
6вчера, 21:39