Олусегун об ужесточении лимита: «Готов получить российское гражданство, если будет нужно. Я чувствую себя немного русским – очень нравится дружелюбие людей»

Олакунле Олусегун готов получить российский паспорт из-за ужесточения лимита.

«Я слышал, что в РПЛ хотят вводить новый лимит на легионеров. Если будет нужно, я готов получить российское гражданство. Если это будет возможно.

В целом с радостью бы получил российский паспорт. Уже давно думал об этом. Посмотрим, как сложится ситуация.

Но я могу сказать, что чувствую себя немного русским! Мне очень нравится дружелюбие русских людей. Для меня это самое главное», – сказал Олусегун.

Нападающий выступает в Мир РПЛ за «Краснодар» с 2021 года. Этим летом нигериец перешел в «Пари НН» на правах аренды.

Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»