Хоссейннежад из «Махачкалы» о лимите: «Хорошее нововведение, оно пойдет на пользу РПЛ. В лигу будут приезжать качественные легионеры»

Мохаммад Хоссейннежад.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Думаю, это хорошее подспорье к тому, что лимит будет ужесточен. В лигу будут приезжать более качественные легионеры и играть за другие команды.

Поэтому я считаю, что это хорошее нововведение, и оно пойдет только на пользу РПЛ», – сказал полузащитник «Динамо» Махачкала Мохаммад Хоссейннежад.