  • Бабаев об ужесточении лимита: «Ограничивать, не пытаясь понять, к чему это приведет, поспешно. Ребята растут, когда рядом с ними мастера международного уровня»
Роман Бабаев выступил против поспешного ужесточения лимита на легионеров.

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– Нужно смотреть, в какой конфигурации он будет. Он ведь и сейчас есть, но очень лояльный.

Должна быть проведена серьезная аналитическая работа. Нужно понять, что нам дал тот лимит, который есть сейчас и тот, который был до этого, каково влияние легионеров на российский футбол.

По ЦСКА могу сказать, что легионеры очень позитивно влияли на рост наших молодых игроков. Это касалось и Пьянича, который забивал и отдавал немного, но дал многое с точки зрения уверенности и понимания. Лукавить не буду, не все легионеры были такими.

Думаю, мы не одиноки в этом вопросе и в других командах это тоже наблюдается. Ребята растут, когда рядом с ними есть мастера хорошего международного уровня. Ограничивать их количество, не пытаясь понять, к чему это приведет, поспешно.

– Станет ли наш футбол слабее?

– Конечно, мы этого боимся. Любое искусственное ограничение говорит о том, что опциональность уменьшается, а клубу приходится давать результат в его рамках, – заявил генеральный директор ЦСКА Бабаев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
