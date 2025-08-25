Партнером ЦСКА стал «Полиметалл» – «крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков»

Партнером ЦСКА стал российский производитель золота и серебра.

«Полиметалл» – новый стратегический партнер ПФК ЦСКА ! Наш клуб и один из ведущих производителей золота и серебра в России объявляют о начале партнерства.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено поддержке детско-юношеского футбола. «Полиметалл» имеет многолетний опыт реализации проектов по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке юных талантов в регионах своего присутствия. ПФК ЦСКА, в свою очередь, обладает большой и эффективной системой подготовки юных футболистов, которая выпускает готовые кадры для выступления в основной команде.

«Полиметалл» продолжит поддерживать детские футбольные секции и клубы в регионах, где ведет добычу золота и серебра. Это позволит выявлять и развивать одаренных футболистов по всей стране, предоставляя им возможность для реализации своего потенциала, в том числе в Академии ПФК ЦСКА.

АО «Полиметалл» – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. География предприятий охватывает Магаданскую и Свердловскую область, Хабаровский и Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Республику Башкортостан и Чукотку. Компания традиционно уделяет большое внимание развитию детского спорта в регионах присутствия», – сказано в заявлении московского клуба.

«Для ПФК ЦСКА очень важно сотрудничать с компаниями, которые разделяют наши ценности. «Полиметалл» позиционирует себя как компания, вкладывающая в будущее через поддержку детско-юношеского спорта.

Уверен, что вместе мы сможем реализовать проекты, которые будут полезны как для нашего клуба, так и для тысяч ребят, мечтающих играть в футбол. ПФК ЦСКА и «Полиметалл» будут добывать золото вместе!» – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Впечатляющие успехи ПФК ЦСКА в создании системы подготовки юных спортсменов во-многом и определили наш выбор партнера.

«Полиметалл» поддерживает детский спорт в регионах уже более 20 лет, но мы понимаем, что пришло время перейти здесь на новый уровень. Учиться нужно у лучших в своем деле, и у нас впереди большой и интересный путь с отечественным футбольным грандом», – сказал генеральный директор АО «Полиметалл» Сергей Черкашин.

Изображение: pfc-cska.com