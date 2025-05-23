Евгений Гинер: «Бизнеса на Украине у меня нет с 2014 года. Они уговорили американцев, европейцев – я попал под санкции, заочно осудили. У меня нет завода по изготовлению патронов»

Евгений Гинер заявил, что у него нет бизнеса на Украине.

– Ваш сегодняшний бизнес – это что?

– У меня много направлений. Вас какое интересует?

– Главное.

– Все главные! Энергетика, сельское хозяйство, гостиницы...

– Мы еще вычитали – вы владелец конструкторского бюро автоматических линий, которое выпускает патроны.

– Я вычитал то же самое. Из-за этого ВСУ объявили меня военным преступником. Вот тогда и выяснил, что, оказывается, скупал бизнес на Украине с целью изменить границы и конституцию страны. Получив деньги, нес их русским солдатам. Плюс произвожу и поставляю патроны...

– Ничего этого не было?

– Бред! У меня нет завода по изготовлению патронов.

– Читаем книгу одного известного бизнесмена вашего поколения. Пишет – трижды банкротился. Вы хоть раз были близки?

– Нет. Но меня пытаются банкротить. Та сторона желает отобрать весь украинский бизнес. Цель одна – заполучить деньги, ничего другого. Хотя украинского бизнеса у меня давно нет!

– Как же пытаются?

– Это уже не ко мне. Бизнеса на Украине у меня нет с 2014 года. Они уговорили американцев, европейцев – я попал под санкции. Дальше ничего не получается – заочно осудили. Вы им задайте вопросы!

– Какие?

– Коломойский поставил Зеленского президентом. А тот его загнал в подвалы СБУ. Для чего? Необъяснимо! Я не нахожу ответов! Вот так у них все устроено. Взгляните – у меня же на столе нет пакетиков, которые надо срочно убрать...

– У нас было много друзей на Украине. Общение прервалось. У вас наверняка та же история. Большое для вас переживание?

– Да нет никаких переживаний. Был у меня близкий друг, с которым выросли в Харькове. Он никуда не пропадает, все время на телефоне. Просто теперь я не могу к нему приехать, а он ко мне.

– Пятнадцать лет назад вы говорили, что мечтаете посетить Галапагосские острова. Удалось?

– Нет. Какие теперь Галапагосы? Чтобы меня оттуда на Украину отправили?

– Вам и в Европу въезд закрыт?

– Да, с 2018-го.

– Тяготит?

– Не особо. Нашу страну объезжаю. Она большая, красивая, много достопримечательностей, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер .

Евгений Гинер: «Жалею, что СССР распался, этого можно было избежать, но перемены напрашивались. Посмотрите на Китай, он ведь по-прежнему коммунистический, но появилось больше свободы»