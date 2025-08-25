Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Возможно. Но для начала надо с ним поговорить об этом»
В ЦСКА допустили получение паспорта РФ бразильским защитником Мойзесом.
– Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?
– Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом, – сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
Мойзес Барбоза выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он провел 116 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передачам. Подробная статистика 30-летнего футболиста – здесь.
Увольнять ли Семака?44084 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
