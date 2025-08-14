ЦСКА продлит контракты с Дивеевым, Обляковым и Мойзесом (Иван Карпов)
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками.
По информации инсайдера Ивана Карпова, новые соглашения с московским клубом подпишут защитники Игорь Дивеев и Мойзес Барбоза, а также полузащитник Иван Обляков.
Действующий контракт Мойзеса рассчитан до 2026 года, Облякова – до 2027-го, Дивеева – до 2028-го.
После 4 туров Мир РПЛ армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
