ЦСКА продлит контракты с Дивеевым, Обляковым и Мойзесом (Иван Карпов)

ЦСКА продлит контракты с тремя игроками.

По информации инсайдера Ивана Карпова, новые соглашения с московским клубом подпишут защитники Игорь Дивеев и Мойзес Барбоза, а также полузащитник Иван Обляков.

Действующий контракт Мойзеса рассчитан до 2026 года, Облякова – до 2027-го, Дивеева – до 2028-го.

После 4 туров Мир РПЛ армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
