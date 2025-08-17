Мойзес об РПЛ: «Я всегда защищаю российский футбол, тут сильная лига и игроки, 4-5 команд борются за чемпионство. Матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы»

Мойзес Барбоза защищает российский футбол в Бразилии.

ЦСКА сегодня обыграл «Динамо» в матче 5-го тура Мир РПЛ (3:1).

«С учетом ситуации, в которой находится Россия, игры не показываются по нашему ТВ, поэтому бразильские болельщики не могут следить за нами, бразильцами, кто выступает в РПЛ. Им сложно анализировать.

Никто не обращает внимания на российский футбол из‑за этих сюжетов на ТВ, но я защищаю российский футбол, тут сильная лига и сильные игроки. Четыре‑пять команд могут бороться за чемпионство.

Все матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы, поэтому я встал на защиту российского футбола, всегда его защищаю», – сказал бразильский защитник ЦСКА .