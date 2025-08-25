«Милан» может отдать Хименеса «Комо» в аренду и отпустить Мусу в «Аталанту», которая тогда продаст Брешианини в «Наполи»
Алекс Хименес может перейти из «Милана» в «Комо».
Клуб тренера Франсеска Фабрегаса заинтересован в аренде флангового испанского защитника с опцией выкупа. У «Реала» по-прежнему есть право обратного выкупа своего воспитанника.
Кроме того, полузащитник «Милана» Юнус Муса может перейти в «Аталанту». Если это случится, что клуб из Бергамо отпустит хавбека Марко Брешианини в «Наполи». А состав «россонери» после этого может пополнить Джованни Фаббиан из «Болоньи».
Подробная статистика выступлений Хименеса доступна здесь, Мусы – здесь, Брешианини – здесь, Фаббиана – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
