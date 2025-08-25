«Милан» предложит 14-15 млн евро «Болонье» за воспитанника «Интера» Фаббиана
«Милан» может купить Джованни Фаббиана из «Болоньи».
Переговоры о трансфере 22-летнего хавбека идут. Первое официальное предложение будет сделано в ближайшие часы.
Речь идет о сумме в 14-15 млн евро, сообщают журналисты Маттео Моретто и Пьетро Бальцано Прота.
Фаббиан – воспитанник «Интера». Клуб в 2023 году продал Джованни «Болонье» за 5 млн евро с правом обратного выкупа за 12 млн.
В прошлом сезоне хавбек провел 30 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пьетро Бальцано Прота в X
