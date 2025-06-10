«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
Юнус Муса может перейти из «Милана» в «Наполи».
Неаполитанский клуб близок к подписанию 22-летнего полузащитника за 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. «Наполи» уже достиг предварительной устной договоренности как с «россонери», так и с игроком. Сторонам осталось согласовать последние детали.
В минувшем сезоне Серии А Муса провел 29 матчей и отличился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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