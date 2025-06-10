«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»

Юнус Муса может перейти из «Милана» в «Наполи».

Неаполитанский клуб близок к подписанию 22-летнего полузащитника за 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. «Наполи » уже достиг предварительной устной договоренности как с «россонери», так и с игроком. Сторонам осталось согласовать последние детали.

В минувшем сезоне Серии А Муса провел 29 матчей и отличился 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .